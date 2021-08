Il Conte dimezzato: perché rischia davvero (Di mercoledì 4 agosto 2021) L'elezione alla guida del Movimento non è in discussione. Ma l'ex presidente del Consiglio dovrà presto sciogliere vari nodi: dal secondo mandato alla linea politica Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 4 agosto 2021) L'elezione alla guida del Movimento non è in discussione. Ma l'ex presidente del Consiglio dovrà presto sciogliere vari nodi: dal secondo mandato alla linea politica

Ultime Notizie dalla rete : Conte dimezzato Il Conte dimezzato : perché rischia davvero Insomma, c'è chi suggerisce a Conte di fare una specie di "indulto" per trattenere i malpancisti della riforma Cartabia, evitando di ridurre ulteriormente la consistenza del gruppo. E tra i ...

Il calo di Lega e 5 Stelle. L'effetto Draghi sulla politica. Meno subbuglio, più stabilità L'avvento di Conte a capo dei 5s e il rafforzamento dell' area Giorgetti, Fedriga - Zaia , nella ... Il Movimento 5S si è dimezzato rispetto alle politiche del 2018 e sta sotto il 15% . Il PD in ...

M5s, plebiscito per il nuovo statuto di Conte: 87% sì, domani si vota per farlo presidente Nel Movimento 5 Stelle c’è una linea compatta dietro il nome di Giuseppe Conte: la votazione per il suo nuovo statuto si è conclusa con una ...

