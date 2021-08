Covid, Sicilia divisa in 4 fasce di rischio in base a contagi e vaccini (Di mercoledì 4 agosto 2021) PALERMO (ITALPRESS) – La Sicilia divisa in quattro fasce di rischio in base al numero di contagi associato alla percentuale di popolazione che ha completato il ciclo vaccinale. E’ questo il punto centrale del parere elaborato dal Comitato tecnico scientifico per l’emergenza Covid in Sicilia, per proporre un modello operativo territoriale finalizzato a interventi di il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di mercoledì 4 agosto 2021) PALERMO (ITALPRESS) – Lain quattrodiinal numero diassociato alla percentuale di popolazione che ha completato il ciclo vaccinale. E’ questo il punto centrale del parere elaborato dal Comitato tecnico scientifico per l’emergenzain, per proporre un modello operativo territoriale finalizzato a interventi di il Mattino di- Notizie dalla

Advertising

ladyonorato : Donato (Lega): 'La tragedia del Cervello? Occorre ripensare ai reparti Covid' - - Agenzia_Ansa : Sardegna e Sicilia tornano rosse nelle mappe Ue. I casi Covid aumentano in tutta Europa #ANSA - SkyTG24 : Covid Sicilia, focolaio dopo una festa a Pantelleria: 70 positivi, tre intubati - Lasiciliaweb : Sicilia, il Covid non si schioda: 808 nuovi casi Tasso di positività in leggero calo e ricoveri in aumento. Sei i d… - agostefi55 : RT @costa_costa1967: Nella gara a chi è più nazista in Sicilia si sperimenta una nuova frontiera. Le zone rosse, arancio etc. saranno deter… -