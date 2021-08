Cig per tutti ma premio a chi non la usa: la bozza della riforma ammortizzatori (Di mercoledì 4 agosto 2021) Aumentare “il grado di equità generale del sistema” e disegnare un sistema in cui “non vi siano lavoratori esclusi dal sistema di protezione sociale”, attraverso un “universalismo differenziato”, ad esempio per dimensioni delle aziende. Sono i “principi guida” della bozza della riforma degli ammortizzatori inviata dal ministro del Lavoro Andrea Orlando alle parti sociali in vista di un nuovo confronto nei prossimi giorni. Tra le novità si ipotizza anche un “sistema di premialità” con la riduzione della contribuzione addizionale per le aziende che non ricorrano ai trattamenti di ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 4 agosto 2021) Aumentare “il grado di equità generale del sistema” e disegnare un sistema in cui “non vi siano lavoratori esclusi dal sistema di protezione sociale”, attraverso un “universalismo differenziato”, ad esempio per dimensioni delle aziende. Sono i “principi guida”degliinviata dal ministro del Lavoro Andrea Orlando alle parti sociali in vista di un nuovo confronto nei prossimi giorni. Tra le novità si ipotizza anche un “sistema di premialità” con la riduzionecontribuzione addizionale per le aziende che non ricorrano ai trattamenti di ...

Advertising

Marilenapas : RT @HuffPostItalia: Cig per tutti ma premio a chi non la usa: la bozza della riforma ammortizzatori - HuffPostItalia : Cig per tutti ma premio a chi non la usa: la bozza della riforma ammortizzatori - fisco24_info : Bozza riforma ammortizzatori, Cig per tutti, sconto-premio a chi non la usa: Documento di Orlando all parti, sistem… - Cassio39592131 : - AlboPedara : Liquidazione fattura alla Ditta Fasanaro Gabriele con sede in Pedara, per il servizio di aggiornamento e mantenimen… -