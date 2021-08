Calciomercato Inter, si lavora ad un acquisto in attacco (Di mercoledì 4 agosto 2021) L’Inter ha necessità di un rinforzo nel reparto offensivo: sono tre i profili valutati con un grande ritorno di fiamma L’Inter sonda il terreno per un necessario rinforzo nel parco attaccanti: si valutano tre profili e torna di moda un vecchio pallino dei nerazzurri. Secondo la Gazzetta dello Sport i nerazzurri stanno continuando ad osservare Giacomo Raspadori ma il Sassuolo vorrebbe rimandare l’addio al prossimo anno. Occhio a Correa in uscita dalla Lazio e pupillo di Inzaghi: con 25-30 mln ci si può ragionare. Con Keita idea low-cost sullo sfondo. TUTTE LE NOTIZIE SUI NERAZZURRI SU InterNEWS24.COM L'articolo proviene da ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 4 agosto 2021) L’ha necessità di un rinforzo nel reparto offensivo: sono tre i profili valutati con un grande ritorno di fiamma L’sonda il terreno per un necessario rinforzo nel parco attaccanti: si valutano tre profili e torna di moda un vecchio pallino dei nerazzurri. Secondo la Gazzetta dello Sport i nerazzurri stanno continuando ad osservare Giacomo Raspadori ma il Sassuolo vorrebbe rimandare l’addio al prossimo anno. Occhio a Correa in uscita dalla Lazio e pupillo di Inzaghi: con 25-30 mln ci si può ragionare. Con Keita idea low-cost sullo sfondo. TUTTE LE NOTIZIE SUI NERAZZURRI SUNEWS24.COM L'articolo proviene da ...

DiMarzio : #Calciomercato @Inter | #Lukaku apre al trasferimento al @ChelseaFC, che prepara una nuova offerta - DiMarzio : L'@inter si guarda intorno per un'eventuale partenza di #Lukaku: piacciono #Zapata e #Correa - DiMarzio : #Calciomercato | L'#Inter, il #Chelsea, #Lukaku: gli aggiornamenti - AndreaInterNews : RT @internewsit: Lukaku al bivio, Marotta in sede ad aspettare il rilancio: l'Inter pone i paletti - SM - - MRaffiti : Più che, la non cessione di un giocatore, da tifosi vorremmo un gesto d’amore contro il Dio denaro #lukaku #inter #calciomercato -