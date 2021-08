Buoni fruttiferi postali, slitta la data di riscossione di luglio (Di mercoledì 4 agosto 2021) Poste Italiane comunica che a causa dell’emergenza Covid, ci sarà più tempo per riscuotere i Buoni fruttiferi postali in prescrizione a luglio 2021 Il Covid ha causato danni, oltre che ovviamente alla salute, anche a livello economico. Sono state tante, infatti, le misure messe a disposizione dal Governo per fronteggiare l’emergenza. A scendere in campo L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 4 agosto 2021) Poste Italiane comunica che a causa dell’emergenza Covid, ci sarà più tempo per riscuotere iin prescrizione a2021 Il Covid ha causato danni, oltre che ovviamente alla salute, anche a livello economico. Sono state tante, infatti, le misure messe a disposizione dal Governo per fronteggiare l’emergenza. A scendere in campo L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Thalon1977 : @marcocanestrari Anche tu detieni buoni fruttiferi postali di metà anni 90 e aspetti come me il giorno del rimborso? - AMICOMARIO : LA TRISTE STORIA DEI BUONI FRUTTIFERI POSTALI TRENTENNALI... - BobbyZimmer3 : @AFTSDCrypto @crypto_gateway Dino is new buoni fruttiferi -