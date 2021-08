Atletica, Olimpiadi: risultati notte 4 agosto. Oro e record per McLaughlin, fuori Dal Molin (Di mercoledì 4 agosto 2021) Nella notte italiana Atletica leggera protagonista alle Olimpiadi di Tokyo: disputate la finale dei 400 ostacoli femminili, le qualificazioni del giavellotto maschile, le semifinali dei 110 ostacoli, le prime tre prove del decathlon e le prime due dell’eptathlon. La finale dei 400 metri ostacoli femminile, come quella maschile, vede due atlete correre sotto il precedente record del mondo: doppietta statunitense con Sydney McLaughlin che ritocca il suo 51.90 portandolo a 51.46, ed andando a precedere Dalilah Muhammad, seconda in 51.58. Bronzo a Femke Bol (Paesi Bassi), al record europeo in ... Leggi su oasport (Di mercoledì 4 agosto 2021) Nellaitalianaleggera protagonista alledi Tokyo: disputate la finale dei 400 ostacoli femminili, le qualificazioni del giavellotto maschile, le semifinali dei 110 ostacoli, le prime tre prove del decathlon e le prime due dell’eptathlon. La finale dei 400 metri ostacoli femminile, come quella maschile, vede due atlete correre sotto il precedentedel mondo: doppietta statunitense con Sydneyche ritocca il suo 51.90 portandolo a 51.46, ed andando a precedere Dalilah Muhammad, seconda in 51.58. Bronzo a Femke Bol (Paesi Bassi), aleuropeo in ...

