Zanoli confermato al posto di Malcuit? Per Spalletti è un talento a sorpresa

Advertising

Eduardo01508575 : @SpudFNVPN In difesa mi sa che sono obbligati a prenderne uno.cmq zanoli ha qualche speranza di essere confermato? -

Ultime Notizie dalla rete : Zanoli confermato

Goal.com

Tra i pali c'è il solito Contini, mentre in difesa appare una novità, cioè. Altro schieramento inedito quello di Zedadka. In attaccoVictor Osimhen, che durante la precedente sfida ...Iniziato il secondo tempo con la formazione azzurra cambiata per 10/11 con il solo Continitra i pali. Questa la formazione schierata nella ripresa da mister Spalletti: Contini,, ...Alessandro Zanoli è la rivelazione estiva per Spalletti: il giocatore potrebbe prendere il posto di Malcuit. Zanoli conquista Spalletti e prende il posto ...Un nuovo Di Lorenzo a Napoli. Spalletti ha per le mani la carta a sorpresa Alessandro Zanoli per la fascia destra ...