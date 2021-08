Venezia, il dt Poggi: «Niang e Caldara ci interessano» (Di martedì 3 agosto 2021) Paolo Poggi, direttore tecnico del Venezia, ha fatto il punto sul mercato del club: le sue dichiarazioni Paolo Poggi, direttore tecnico del Venezia, ha fatto il punto sul mercato del club. Le sue dichiarazioni ai microfoni de La Nuova Venezia. «Ci vuole pazienza, ma il nostro lavoro continua, si muove tutto, basta capire come e cosa, e noi siamo attenti per capire come procedere sul mercato. Niang e Caldara interessano, ma non sono trattative chiuse». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 3 agosto 2021) Paolo, direttore tecnico del, ha fatto il punto sul mercato del club: le sue dichiarazioni Paolo, direttore tecnico del, ha fatto il punto sul mercato del club. Le sue dichiarazioni ai microfoni de La Nuova. «Ci vuole pazienza, ma il nostro lavoro continua, si muove tutto, basta capire come e cosa, e noi siamo attenti per capire come procedere sul mercato., ma non sono trattative chiuse». L'articolo proviene da Calcio News 24.

