Vaccini di ieri e di oggi: più dati, stesse bugie (Di martedì 3 agosto 2021) Quando nel 1973 scoppiò l'ultimo focolaio di colera in Italia, la forza militare di stanza a Napoli partecipò alle operazioni per far fronte all'emergenza sanitaria. «Il vaccino contro il colera – si legge in un resoconto militare dell'epoca – non rappresenta la prima linea di difesa contro un'epidemia di colera». Tuttavia, «la gente di Napoli esercitò una pressione fortissima sulle autorità sanitarie affinché fosse organizzata una campagna di vaccinazione di massa, mentre le autorità cercavano di mettere in atto misure … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

