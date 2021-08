Uomini e Donne, scoppia la coppia del Trono Over: Giancarlo e Alessandra si sono lasciati (Di martedì 3 agosto 2021) Solo oggi, Alessandra Chiarello torna a parlare di quell’interesse nato negli studi di Uomini e Donne per Giancarlo Cellucci. Gli ex senior avevano deciso di lasciare il programma insieme, e vivere la loro storia d’amore lontani dalle telecamere. Gran parte del pubblico Mediaset li immaginava ancora uniti. Invece, una recente dichiarazione della Chiarello, ha reso … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 3 agosto 2021) Solo oggi,Chiarello torna a parlare di quell’interesse nato negli studi diperCellucci. Gli ex senior avevano deciso di lasciare il programma insieme, e vivere la loro storia d’amore lontani dalle telecamere. Gran parte del pubblico Mediaset li immaginava ancora uniti. Invece, una recente dichiarazione della Chiarello, ha reso … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

DPCgov : #2agosto Oggi al Dipartimento ci ha fatto visita il Presidente Draghi. Un’occasione per visitare le sale operative… - Coninews : L'Italia avanza a suon di record! ?????????????? Nelle qualifiche dell'inseguimento a squadre entrambi i quartetti azz… - Viminale : Grazie alle donne e agli uomini dei #vigilidelfuoco impegnati per contrastare gli #incendi boschivi su tutto il ter… - MarlonMerlon : RT @noitre32: Continuano a sbarcare clandestini, pochissime donne e bambini, tantissimi uomini. Loro NON si vaccineranno, il 60% è contrari… - StefaniaVaselli : RT @noitre32: Continuano a sbarcare clandestini, pochissime donne e bambini, tantissimi uomini. Loro NON si vaccineranno, il 60% è contrari… -