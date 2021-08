Spagna, calo più massiccio disoccupazione a luglio (Di martedì 3 agosto 2021) (Teleborsa) – Scende la disoccupazione in Spagna nel mese di luglio rispetto al mese precedente. Secondo quanto rilevato dal Ministero del Lavoro iberico, si è registrato un calo mensile dei disoccupati di 197.841 unità (-5,47%). Il confronto con lo stesso mese dell’anno precedente evidenzia ancora un calo dei disoccupati di 356.536 unità (-9,45%). Il numero totale dei disoccupati si è attestato a 3.416.498 persone. Leggi su quifinanza (Di martedì 3 agosto 2021) (Teleborsa) – Scende lainnel mese dirispetto al mese precedente. Secondo quanto rilevato dal Ministero del Lavoro iberico, si è registrato unmensile dei disoccupati di 197.841 unità (-5,47%). Il confronto con lo stesso mese dell’anno precedente evidenzia ancora undei disoccupati di 356.536 unità (-9,45%). Il numero totale dei disoccupati si è attestato a 3.416.498 persone.

