Serie C – Seregno, Sabino Signorile del Milan a un passo / News (Di martedì 3 agosto 2021) Sabino Signorile, esterno classe 2002 del Milan, è ad un passo dal vestire la maglia del Seregno, club che milita in Serie C Leggi su pianetamilan (Di martedì 3 agosto 2021), esterno classe 2002 del, è ad undal vestire la maglia del, club che milita in

Advertising

Lil77Gen : RT @DiMarzio: ??#Seregno, in arrivo Raggio Garibaldi ??Tutte le news di #calciomercato di oggi - DiMarzio : ??#Seregno, in arrivo Raggio Garibaldi ??Tutte le news di #calciomercato di oggi - sportli26181512 : Serie C, UFFICIALE: nuovo allenatore per il Seregno: Alberto Mariani è il nuovo allenatore del Seregno in serie...… - ilpodsport : #Calciomercato Calciomercato Serie C, Seregno: Mariani nuovo allenatore #ilpodsport - ROBERTO71088888 : RT @ilcittadinomb: Calcio, il Seregno ha scelto l’allenatore: Alberto Mariani per il ritorno in serie C -