Scacchi, World Cup 2021: Karjakin e Duda in finale e ai Candidati, Magnus Carlsen sconfitto in semifinale. Donne, Kosteniuk vittoriosa (Di martedì 3 agosto 2021) Resta ormai da decidere solo il vincitore dell'edizione 2021 della World Cup, in corso di svolgimento a Sochi. Il resto è già tutto chiaro: Jan-Krzyzstof Duda e Sergej Karjakin vanno al Torneo dei Candidati 2022, e se per il polacco è la prima volta assoluta, per il russo si tratta di un ritorno, lui che era già stato sfidante di Magnus Carlsen nel 2016. A proposito del norvegese, è stato sconfitto agli spareggi proprio da Duda, cose che lo costringerà a giocare per il terzo posto con l'altro russo Vladimir Fedoseev.

