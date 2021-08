Quando inizia la scuola settembre 2021 | il calendario | le date regione per regione

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 3 agosto 2021) Mentre continua il dibattito su vaccini e, ecco che sono diventate ufficiali leche segneranno il ritorno in classe degli alunni di tutta Italia.il mese in cui si tornerà sui banchi di, come previsto da. Si spera che sia, questo che deve ancora cominciare, un anno scolastico poco o nulla condizionato dalla pandemia. C’è ancora lo spauracchio della didattica a distanza ma si sta facendo di tutto per consentire agli studenti, anche ai più grandi di età, di tornare a frequentare le lezioni in presenza e non da casa davanti a un pc. Ma c’è ancora ...