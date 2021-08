Mobilità elettrica, Motus-e: a luglio le auto a batteria superano quota 10% (Di martedì 3 agosto 2021) (Teleborsa) – A luglio le immatricolazioni di auto elettriche (100% elettriche e Hybrid Plug-in) hanno registrato una crescita del 208,22% arrivando a quota 11.401 unità vendute. Lo ha reso noto Motus-e, l’associazione che raggruppa tutti gli stakeholder della Mobilità elettrica. Nel mese scorso sono state vendute nel dettaglio 5.086 auto elettriche a batteria (Bev) e 6.315 ibride plug-in (Phev). La quota di mercato delle auto ricaricabili supera così la soglia del 10,32%: le auto elettriche a ... Leggi su quifinanza (Di martedì 3 agosto 2021) (Teleborsa) – Ale immatricolazioni dielettriche (100% elettriche e Hybrid Plug-in) hanno registrato una crescita del 208,22% arrivando a11.401 unità vendute. Lo ha reso noto-e, l’associazione che raggruppa tutti gli stakeholder della. Nel mese scorso sono state vendute nel dettaglio 5.086elettriche a(Bev) e 6.315 ibride plug-in (Phev). Ladi mercato dellericaricabili supera così la soglia del 10,32%: leelettriche a ...

Le e - bike di Harley Davidson alla conquista dell'Europa A svilupparli è Serial 1 Cycle Company, la divisione elettrica di Harley Davidson dedicata alle due ... il mercato dell'e - bike si pone alle guida della rivoluzione della mobilità a cui stiamo ...

