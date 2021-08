Le Campbell' s Soup hanno un look nuovo dopo 50 anni

(Di martedì 3 agosto 2021) Da quando Andy Warhol le ha immortalate nelle'sCans, una delle sue opere più famose, le zuppe'ssmesso di essere solo «zuppe»: sono diventate icone della cultura pop, conosciute nel mondo per il loro stile prima ancora che per il loro sapore. Simboli del boom economico, della globalizzazione, dell'arte democratica, ora cambiano volto: per la prima in cinquant', i barattoli delle'sun. Resta il design bianco e rosso ma il logo (la scritta nella parte superiore ...

Advertising

erikamandraf : RT @pedroelrey: Campbell cambia il packaging della sua zuppa reso iconico da Andy Warhol - - dottorg : RT @pedroelrey: Campbell cambia il packaging della sua zuppa reso iconico da Andy Warhol - - pedroelrey : Campbell cambia il packaging della sua zuppa reso iconico da Andy Warhol - -

Ultime Notizie dalla rete : Campbell Soup

GQ Italia

Mathew served on the boards of Shire Pharmaceuticals Limited,Company and Avon. Ms. Mathew brings strong public company board experience, public company CEO and CFO experience, and ...Quasi come fossero degli sbiaditi'sCans di Andy Warhol. Trasgredire ma sui binari giusti: le regole dello showbiz Oggi le regole sono queste, trasgredire sì, ma sempre seguendo i ...Icone della cultura pop, immortalate da Andy Warhol, le zuppe americane hanno un nuovo design (celebrato anche con opere d'arte NFT) ...La lattina di zuppa al pomodoro più famosa al mondo cambia stile (sì, proprio quella rappresentata da Andy Warhol) ...