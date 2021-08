L’addio in silenzio alla Gazzetta del Mezzogiorno (Di martedì 3 agosto 2021) La Gazzetta del Mezzogiorno, quotidiano fondato nel 1887, ha chiuso i battenti alla fine di luglio, pubblicando il primo agosto un’edizione di commiato firmata dal direttore Michele Partipilo. Scadeva il contratto di affitto intestato alla società Ledi srl dei fratelli Ladisa attivi nella ristorazione, che a loro volta avevano rilevato le società Mediterranea ed Edisud, in stato fallimentare dopo la scelta dell’editore siciliano Ciancio Sanfilippo di mettere in liquidazione l’azienda, di cui era divenuto proprietario. Ma la storia è lunga … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 3 agosto 2021) Ladel, quotidiano fondato nel 1887, ha chiuso i battentifine di luglio, pubblicando il primo agosto un’edizione di commiato firmata dal direttore Michele Partipilo. Scadeva il contratto di affitto intestatosocietà Ledi srl dei fratelli Ladisa attivi nella ristorazione, che a loro volta avevano rilevato le società Mediterranea ed Edisud, in stato fallimentare dopo la scelta dell’editore siciliano Ciancio Sanfilippo di mettere in liquidazione l’azienda, di cui era divenuto proprietario. Ma la storia è lunga … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

