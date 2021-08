La nonna: “Mio nipote è sparito”. Bimbo di 4 anni trovato morto nella scatola dei giocattoli (Di martedì 3 agosto 2021) . La nonna del piccolo Kache ha riferito che il Bimbo era stato messo a letto, nella sua casa di Hurricane City, nello Stato dello Utah, la sera prima. Al mattino è andata a controllarlo e si è accorta che non c’era più. La tragica scomparsa è stata fatta dagli agenti della cittadina americana. Al momento tutte le ipotesi sono al vaglio degli inquirenti. Un bambino americano di quattro anni è stato trovato morto nella scatola dei giocattoli in casa sua, poche ore dopo che un membro della famiglia ne aveva denunciato la scomparsa. Il ... Leggi su limemagazine.eu (Di martedì 3 agosto 2021) . Ladel piccolo Kache ha riferito che ilera stato messo a letto,sua casa di Hurricane City, nello Stato dello Utah, la sera prima. Al mattino è andata a controllarlo e si è accorta che non c’era più. La tragica scomparsa è stata fatta dagli agenti della cittadina americana. Al momento tutte le ipotesi sono al vaglio degli inquirenti. Un bambino americano di quattroè statodeiin casa sua, poche ore dopo che un membro della famiglia ne aveva denunciato la scomparsa. Il ...

