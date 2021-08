“Ho il cancro” L’annuncio dell’attrice è triste | “Mi tolgono un pezzo | mi sento sventrata”

Leggi su tuttivip

(Di martedì 3 agosto 2021) L’amatissima comica americana Kathy Griffin ha fatto una rivelazione scioccante sul suo profilo Instagram, dove raccoglie quasi 700mila follower che la seguono con affetto e passione da anni. Come ha raccontato, la star televisiva ha vissuto “4 anni infernali”. Un lungo periodo che l’ha messa a dura prova, costringendola ad affrontare un grave lutto e una malattia. Ovviamente sul piano lavorativo ha vissuto non poche difficoltà, conseguenti a quelle legate al suo privato. L’interprete è reduce dalla scomparsa della madre. La donna aveva raggiunto la bellezza di 99 anni, ma quando viene a mancare una persona tanto importante non c’è consolazione. Tra l’altro mamma e figlia erano state ...