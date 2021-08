Green pass, pioggia di emendamenti (1.300) in commissione: 916 sono della Lega (Di martedì 3 agosto 2021) Green pass, circa 1.300 emendamenti sono stati presentati in commissione Affari sociali alla Camera al decreto che introduce dal 6 agosto l'obbligo della certificazione verde per accedere a... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 3 agosto 2021), circa 1.300stati presentati inAffari sociali alla Camera al decreto che introduce dal 6 agosto l'obbligocertificazione verde per accedere a...

Advertising

borghi_claudio : Un Salvini sempre più paziente nello spiegare concetti banali su green pass e obblighi vaccinali nonostante 'lievis… - NicolaPorro : Che c’entra una risoluzione del Consiglio d’Europa con il #GreenpassObbligatorio? C’entra... Leggete la riflessione… - ItaliaViva : Vedere le piazze opporsi ai vaccini in nome della libertà mi ha fatto male. Se scegli di non vaccinarti, devi evita… - dp64ud : RT @Mafalda86908794: 'Se il green pass è così decisivo, perché ci avete fatto il tampone qui a palazzo Chigi e non ci avete fatto salire di… - sabrina07062011 : RT @Alberto59032372: @Cavalodiritorno il problema mio caro sai qual è? e' che ci fanno scontrare per il green pass e nn per i poveri licenz… -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 3 agosto In attesa del green pass, dati da Lombardia e Lazio, Campania e Veneto, Piemonte e Sicilia: variante delta, ricoveri, morti Il bollettino Covid Italia di oggi, martedì 3 agosto 2021, con dati e news della ...

Anziani e disabili: il Ministero stoppa le visite - lampo (03/08/2021) L'articolo 1 - bis della legge di conversione del decreto Covid di aprile (legge 76 del 28 maggio) e poi l'arrivo del Green Pass avevano stabilito il ripristino su tutto il territorio nazionale delle ...

Green pass dal 6 agosto: dove e per cosa sarà obbligatorio IL GIORNO Green pass, a Mirabilandia tampone rapido per i visitatori RAVENNA – Mirabilandia offre il tampone ai suoi visitatori. Dal 6 agosto, data dal quale diventa obbligatorio il green pass, per accedere a Mirabilandia e Mirabeach, tutti i visitatori che hanno ...

Green pass, pioggia di emendamenti (1.300) in commissione: 916 sono della Lega Green pass, circa 1.300 emendamenti sono stati presentati in commissione Affari sociali alla Camera al decreto che introduce dal 6 agosto l'obbligo della certificazione verde per accedere ...

In attesa del, dati da Lombardia e Lazio, Campania e Veneto, Piemonte e Sicilia: variante delta, ricoveri, morti Il bollettino Covid Italia di oggi, martedì 3 agosto 2021, con dati e news della ...L'articolo 1 - bis della legge di conversione del decreto Covid di aprile (legge 76 del 28 maggio) e poi l'arrivo delavevano stabilito il ripristino su tutto il territorio nazionale delle ...RAVENNA – Mirabilandia offre il tampone ai suoi visitatori. Dal 6 agosto, data dal quale diventa obbligatorio il green pass, per accedere a Mirabilandia e Mirabeach, tutti i visitatori che hanno ...Green pass, circa 1.300 emendamenti sono stati presentati in commissione Affari sociali alla Camera al decreto che introduce dal 6 agosto l'obbligo della certificazione verde per accedere ...