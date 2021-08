Disforia di genere, che cos’è e e cosa bisogna fare per creare consapevolezza: “Può comportare un disagio significativo” (Di martedì 3 agosto 2021) La Disforia di genere è una di quelle problematiche di cui si parla tanto, ma per le quali si fa ancora molto poco. A parte qualche celebre caso che diventa subito “spettacolo”, come per Chloe Facchini, la chef transgender diventata famosa per la sua partecipazione a “La prova del cuoco” con Antonella Clerici, o come per Elliot Page, la star di Juno, la maggior parte vive nell’ombra e addirittura ha uno scarso accesso alle cure. Le persone con Disforia di genere, infatti, vanno raramente dal medico curante o accedono di rado a visite specialistiche di qualsiasi genere per timore o imbarazzo, trascurando ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 3 agosto 2021) Ladiè una di quelle problematiche di cui si parla tanto, ma per le quali si fa ancora molto poco. A parte qualche celebre caso che diventa subito “spettacolo”, come per Chloe Facchini, la chef transgender diventata famosa per la sua partecipazione a “La prova del cuoco” con Antonella Clerici, o come per Elliot Page, la star di Juno, la maggior parte vive nell’ombra e addirittura ha uno scarso accesso alle cure. Le persone condi, infatti, vanno raramente dal medico curante o accedono di rado a visite specialistiche di qualsiasiper timore o imbarazzo, trascurando ...

