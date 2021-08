Banti-Tita d’oro | Webuild “Vela metafora della vita”

Advertising

ItaliaTeam_it : OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! ?????? Che dominio nel Nacra 17, Ruggero Tita e Caterina Banti t… - Coninews : RUGGI E CATE SONO D'OROOOOOO! ?? A #Tokyo2020 la vela azzurra torna sul gradino più alto del podio! Ruggero #Tita e… - Eurosport_IT : OROOOOOOOOOOOO! ????? Il sesto posto della medal race basta per conquistare il primo posto sul podio della Vela Nacr… - cotola11 : RT @Coninews: Una coppia tutta d’oro! ???? Sul gradino più alto del podio con i dominatori della classe dei catamarani volanti Nacra 17 Rug… - FMAIELLO : @tempoweb Lo sport.... il corriere (Jacobs) che, di gran carriera, fa volare (Tamberi, Tita/Banti) i sogni! -

Ultime Notizie dalla rete : Banti Tita

AGI/Vista - L'applauso dei deputati in Aula alla Camera quando Fiano del Pd annuncia l'oro ottenuto da Caterinae Ruggeronella vela. CameraPer l'Italbasket niente da fare contro la Francia nei quarti di finale, mentre per volley maschile sconfitta con l'Argentina Quinto oro nella vela dove hanno Ruggeroe Caterinahanno ...ROME, AUG 3 - The Italian Olympic team claimed its fifth gold at Tokyo 2020 on Tuesday when Ruggiero Tita and Caterina Banti triumphed on the mixed Nacra 17 sailing event. It is the first time Italy h ...????????#HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 | #ItaliaTeam | #Sailing pic.twitter.com/5nytbBjLdS — Eurosport IT (@Eurosport_IT) August 3, 2021. Foto: Lapresse L’Italia della vela torna così sul podio a cin ...