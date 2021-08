Arrivano i biscotti per cani della regina Elisabetta: realizzati con aroma di cervo reale (Di martedì 3 agosto 2021) In commercio Arrivano gli Her Majesty’s Game Bones, degli snack per cani davvero speciali. Si tratta di una linea di biscottini realizzati con la preziosa selvaggina della tenuta di Sandringham nel Norfolk. aromatizzati al cervo reale, i biscottini della regina Elisabetta sono pensati per i palati più raffinati. In vendita i biscotti per cani della regina Elisabetta Nel negozio della ... Leggi su velvetmag (Di martedì 3 agosto 2021) In commerciogli Her Majesty’s Game Bones, degli snack perdavvero speciali. Si tratta di una linea dinicon la preziosa selvagginatenuta di Sandringham nel Norfolk.tizzati al, inisono pensati per i palati più raffinati. In vendita iperNel negozio...

hampelotto2 : @ethrusco gli ha dato i biscotti. a Zelenski appena gli arrivano i Roshen lo riceve 5 minuti - G3rt_um : @sergiodesiena Certo, come no? Poi quando finiscono i biscotti arrivano da me, senza biscotti e senza danari... e mi tocca 'curarli' gratis. -