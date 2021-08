Amici 21, spoiler 18 settembre: conosceremo i nuovi allievi (Di martedì 3 agosto 2021) Cresce sempre di più l’attesa per la messa in onda della nuova edizione di Amici, che tornerà a tenere nuovamente compagnia ai telespettatori a partire dal prossimo mese. La data di debutto, durante la quale verranno svelati i nomi dei nuovi allievi, è stata fissata per il 18 settembre 2021. Le anticipazioni inerenti alla nuova stagione del talent show condotto da Maria De Filippi fanno sapere che le novità della nuova stagione riguarderanno soprattutto il cast. Anna Pettinelli non sarebbe stata ancora riconfermata. Raimondo Todaro, dal canto suo, (dopo l’addio a Ballando con le Stelle) potrebbe approdare nel cast dei ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 3 agosto 2021) Cresce sempre di più l’attesa per la messa in onda della nuova edizione di, che tornerà a tenere nuovamente compagnia ai telespettatori a partire dal prossimo mese. La data di debutto, durante la quale verranno svelati i nomi dei, è stata fissata per il 182021. Le anticipazioni inerenti alla nuova stagione del talent show condotto da Maria De Filippi fanno sapere che le novità della nuova stagione riguarderanno soprattutto il cast. Anna Pettinelli non sarebbe stata ancora riconfermata. Raimondo Todaro, dal canto suo, (dopo l’addio a Ballando con le Stelle) potrebbe approdare nel cast dei ...

Advertising

inlovewhitnello : RT @lysa_africana: SPOILER: sembro dolcissima su twitter. in realtà mi piace solo far star bene le persone. sono una persona molto fredda,… - Martina87736209 : RT @lysa_africana: SPOILER: sembro dolcissima su twitter. in realtà mi piace solo far star bene le persone. sono una persona molto fredda,… - syren1d : RT @lysa_africana: SPOILER: sembro dolcissima su twitter. in realtà mi piace solo far star bene le persone. sono una persona molto fredda,… - Sono0unaPersona : RT @lysa_africana: SPOILER: sembro dolcissima su twitter. in realtà mi piace solo far star bene le persone. sono una persona molto fredda,… - louuxxsupremacy : RT @lysa_africana: SPOILER: sembro dolcissima su twitter. in realtà mi piace solo far star bene le persone. sono una persona molto fredda,… -