Addio allo scrittore Antonio Pennacchi | lo scrittore operaio aveva 71 anni

(Di martedì 3 agosto 2021). La notizia della morte è stata anticipata dal sito di Repubblica. Nella sua carriera lo, che secondo le prime informazioni sarebbe stato stroncato da un infarto, è stato finalista del premio Campiello e ha vinto lo Strega. Nato a Latina nel 1950era statoall’Alcatel Cavi. Prima di dedicarsi alla scrittura c’era stata la politica nella sua vita. Prima nelle file del Msi e successivamente in quelle del Partito marxista-leninista Italiano. Una passione che ...

morto, all'età di 71 anni, Antonio Pennacchi. Se n'è andato nella sua casa di Latina oggi, 3 agosto. Dalle prime ricostruzioni sembra che il decesso sia stato causato da un infarto. Premio Strega nel ...Addio allo scrittore Antonio Pennacchi. La notizia della morte è stata anticipata dal sito di Repubblica. Nella sua carriera è stato finalista del premio Campiello e ha vinto lo Strega. Nato a Latina ...