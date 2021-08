Voglio Essere un Mago: il collegio della magia dal 21 settembre su Rai2 (Di lunedì 2 agosto 2021) Voglio Essere un Mago Rai2 ci prova con i maghetti. Da martedì 21 settembre arriverà in prima serata Voglio Essere un Mago, il nuovo reality show (sì così lo chiamano mettendo al bando le ipocrisie di chi cerca di evitare la definizione) che avrà come protagonisti un gruppo di ragazzi tra i 14 e i 18 anni pronti a immergersi in un’avventura decisamente inedita. La componente talent, che stupirà gli spettatori con fantastici trucchi magici, accompagnerà il racconto del reality, in cui il pubblico vedrà le dinamiche di gruppo e di coppia, le rivalità e ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 2 agosto 2021)unci prova con i maghetti. Da martedì 21arriverà in prima serataun, il nuovo reality show (sì così lo chiamano mettendo al bando le ipocrisie di chi cerca di evitare la definizione) che avrà come protagonisti un gruppo di ragazzi tra i 14 e i 18 anni pronti a immergersi in un’avventura decisamente inedita. La componente talent, che stupirà gli spettatori con fantastici trucchi magici, accompagnerà il racconto del reality, in cui il pubblico vedrà le dinamiche di gruppo e di coppia, le rivalità e ...

