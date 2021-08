Torino, Juric: 'Non aspetto Belotti se lui non sarà convinto' (Di lunedì 2 agosto 2021) Juric aspetta novità e oggi alla Gazzetta dello Sport sulla trattativa ha detto: "Percepisco una ... { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Serie A", "item": "https://www.itasportpress.it/... Leggi su itasportpress (Di lunedì 2 agosto 2021)aspetta novità e oggi alla Gazzetta dello Sport sulla trattativa ha detto: "Percepisco una ... { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Serie A", "item": "https://www.itasportpress.it/...

Ultime Notizie dalla rete : Torino Juric Calcio: Belotti è tornato a Torino, 'tutto a posto' ...sparire nella pancia dello stadio Olimpico Grande Torino. L'attaccante è atteso domani al Filadelfia per la ripresa degli allenamenti e per il primo incontro con il nuovo tecnico granata, Ivan Juric, ...

Belotti tornato a Torino: atteso il confronto con Juric Commenta per primo Andrea Belotti ha terminato le vacanze post - Europei ed è tornato a Torino , per sostenere le visite mediche di rito con la società granata. Atteso il confronto con Ivan Juric dopo le dure parole del tecnico sulla situazione dell'attaccante, in bilico tra la ricca ...

Torino, Juric il duro non molla mai: lavoro martellante Tuttosport BELOTTI, Il Gallo è tornato a Torino: "Tutto a posto" Ivan Juric, che in alcune interviste ai quotidiani ha auspicato "chiarezza" sul futuro dell'attaccante fresco campione d'Europa. Il suo contratto col Torino scade tra un anno e il club gli ha proposto ...

Il Toro torna a sudare al Filadelfia, al via la “Fase 2” della preparazione Domani inizia la fase 2 del Toro che dopo ventidue giorni torna a casa, a sudare al Filadelfia per cominciare ad inquadrare i primi impegni ufficiali della stagione. Un Toro, quello del nuovo allenato ...

