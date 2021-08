Tokyo 2020, Basket: tabellone e accoppiamenti semifinali (Di lunedì 2 agosto 2021) Il tabellone e gli accoppiamenti delle semifinali del torneo olimpico di Basket maschile. Grazie al sorteggio effettuato al termine della fase a gironi non solo sono stati resi i quarti di finale, ma l’interno quadro del torneo cestistico con annesso il percorso di ciascuna nazionale per arrivare la finale. L’ItalBasket di Meo Sacchetti, al fine di raggiungere nuovamente l’ultimo atto a distanza di 17 anni, dovrà battere la Francia e la vincente di Slovenia-Germania. Di seguito gli accoppiamenti delle semifinali. semifinali Vincente Francia-Italia vs ... Leggi su sportface (Di lunedì 2 agosto 2021) Ile glidelledel torneo olimpico dimaschile. Grazie al sorteggio effettuato al termine della fase a gironi non solo sono stati resi i quarti di finale, ma l’interno quadro del torneo cestistico con annesso il percorso di ciascuna nazionale per arrivare la finale. L’Italdi Meo Sacchetti, al fine di raggiungere nuovamente l’ultimo atto a distanza di 17 anni, dovrà battere la Francia e la vincente di Slovenia-Germania. Di seguito glidelleVincente Francia-Italia vs ...

