Sindacati a Draghi | per green pass e obbligo vaccino serve legge

ROMA (ITALPRESS) – Si è concluso a Palazzo Chigi l'incontro tra il presidente del Consiglio Mario Draghi e i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri, per discutere delle misure di contenimento del Covid nei luoghi di lavoro. "Abbiamo rappresentato la volontà del sindacato di aprire un confronto con datori di lavoro e governo per migliorare e rafforzare i contenuti degli accordi sottoscritti per contrastare il Covid nei luoghi di lavoro e sostenere la vaccinazione nei luoghi di lavoro – ha detto Luigi Sbarra uscendo da Palazzo Chigi – Nell'ultimo anno e mezzo grazie ai protocolli sottoscritti non abbiamo registrato ...

