Sette settimane in azienda e poi l'assunzione, la Mini Academy di FAE Technology (Di lunedì 2 agosto 2021) Gazzaniga. Prende avvio la "FAE Technology Mini Academy 2021", programma formativo di FAE Technology spa che nasce con lo scopo di accelerare l'inserimento nel mondo del lavoro dei neodiplomati degli Istituti Superiori ad indirizzo Elettronico di Bergamo e Provincia. Acquisizione delle competenze tecniche e trasversali, formazione on the job e sono i principi sui quali e? costruito il modello che al termine delle 7 settimane formative porterà i migliori tre studenti ad essere assunti direttamente da FAE Technology. Gli elementi distintivi del progetto sono placement veloce con un success ...

