Ritorno in classe | Priorità alla scuola diffida governo e regioni | “Attività in presenza da settembre”

A un mese e mezzo dall'inizio del nuovo anno scolastico, Priorità alla scuola ha già fatto partire le prime diffide legali per chiedere che il governo Draghi, il ministro Bianchi, le regioni e gli enti locali si attivino per fare quello che a oggi non è stato fatto, ovvero apprestare tutti gli strumenti organizzativi necessari per il corretto inizio e svolgimento in presenza, al 100%, dell'attività scolastica per l'anno 2021/22; in caso contrario, saranno tenuti a rispondere in ogni sede giudiziale, civile e penale.

