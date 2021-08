Riforma Giustizia, il governo pone la fiducia: in serata il voto (Di lunedì 2 agosto 2021) (Teleborsa) – Il governo nella serata di ieri ha posto la fiducia, in Aula alla Camera, su entrambe gli articoli della Riforma della Giustizia. Il voto è in programma questa sera invecd con due chiame successive a partire dalle 22.30. La decisione è arrivata attraverso il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà. La dichiarazione del ministro è stata rumorosamente contestata da alcuni deputati della componente di Alternativa c’é che hanno anche occupato i banchi del governo. I deputati del gruppo di minoranza, ex appartenenti al gruppo ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 2 agosto 2021) (Teleborsa) – Ilnelladi ieri ha posto la, in Aula alla Camera, su entrambe gli articoli delladella. Ilè in programma questa sera invecd con due chiame successive a partire dalle 22.30. La decisione è arrivata attraverso il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà. La dichiarazione del ministro è stata rumorosamente contestata da alcuni deputati della comnte di Alternativa c’é che hanno anche occupato i banchi del. I deputati del gruppo di minoranza, ex appartenenti al gruppo ...

Advertising

ilfoglio_it : Un clima tossico, una ministra trattata come una tirocinante. La parola mafia utilizzata con facilità. 'La giustizi… - Ettore_Rosato : Le donne vittime di violenza avranno un nuovo strumento a loro garanzia: per chi viola il divieto di avvicinamento… - marcodimaio : Grazie all’emendamento di @LAnnibali alla riforma della giustizia da oggi per chi violerà il divieto di avvicinamen… - Gazzettino : Riforma della Giustizia, primo sì in Aula. Assente un grillino su 4, Conte: non mi è piaciuto - StefanoCeccanti : Il Servizio Bilancio sulla riforma giustizia -