Pensioni, ecco che cosa ci aspetta: gli scenari e i tagli dopo Quota 100. Batosta in agguato (Di lunedì 2 agosto 2021) C’è ansia sulla riforma delle Pensioni. Archiviata Quota 100 adesso si ragiona sul dopo. Che succederà una volta superata questa misura? L’incertezza non fa dormire sonni tranquilli né ai lavoratori e nemmeno alla politica stessa ancora lontana da una linea comune. Pensioni, gli scenari secondo Tridico Il presidente dell’Inps Pasquale Tridico snocciola le sue idee. «Per il dopo non partiamo da zero – dice – esistono già nel sistema varie forme di anticipo, sulle quali bisognerebbe concentrarsi. I sindacati dicono di volere la flessibilità e propongono Quota 41, ma questa ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 2 agosto 2021) C’è ansia sulla riforma delle. Archiviata100 adesso si ragiona sul. Che succederà una volta superata questa misura? L’incertezza non fa dormire sonni tranquilli né ai lavoratori e nemmeno alla politica stessa ancora lontana da una linea comune., glisecondo Tridico Il presidente dell’Inps Pasquale Tridico snocciola le sue idee. «Per ilnon partiamo da zero – dice – esistono già nel sistema varie forme di anticipo, sulle quali bisognerebbe concentrarsi. I sindacati dicono di volere la flessibilità e propongono41, ma questa ...

