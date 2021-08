Opere pubbliche, dalla Regione quasi 10 milioni al Comune di Udine (Di lunedì 2 agosto 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: "Il mercato al parco del Cormor resta dov'è", le… Da Casa Burghart ell'ex Hotel Europa, la rinascita… A Udine nasceranno due nuovi ... Leggi su friulioggi (Di lunedì 2 agosto 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: "Il mercato al parco del Cormor resta dov'è", le… Da Casa Burghart ell'ex Hotel Europa, la rinascita… Anasceranno due nuovi ...

Ultime Notizie dalla rete : Opere pubbliche Opere pubbliche, dalla Regione quasi 10 milioni al Comune di Udine A Udine si interverrà su scuola Dante, ex Piave e viale Venezia. Sfonda la soglia dei 10 milioni di euro lo stanziamento della Regione per il Comune di Udine sommando quanto previsto dalla legge di ...

Santo Stefano, benemerenza al sindaco amico degli anziani "Sapeva concretizzare importanti opere pubbliche, attingendo a finanziamenti regionali e nazionali per circa un miliardo delle vecchie lire, cifra enorme per quei tempi. Fu tra i soci fondatori della ...

SIRIGNANO. Opere pubbliche, Colucci lavora a pieno ritmo. FOTO Mandamento Notizie Ferrara (Unindustria): “Con il recovery si può invertire il trend dell’economia” “L’economia e la società del Mezzogiorno” fotografano e confermano, ahimè, per il prossimo futuro un'Italia ancora a due velocità. Le stime infatti prevedono una ripresa economica fortemente differenz ...

Ferrara, buche e crepe in strada: una città da asfaltare FERRARA. L’estate resta la stagione più sfruttata per asfaltare le strade. Non solo per le grandi arterie di comunicazione i cui cantieri creano sempre forti disagi al traffico - come esemplifica bene ...

