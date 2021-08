Olimpiadi, Jacobs brucia tutti sui 100 metri e Caressa impazzisce di gioia: il video virale (Di lunedì 2 agosto 2021) No, Sky stavolta non ce l'ha fatta ad aggiudicarsi i diritti per le Olimpiadi. Tokyo 2020 la stanno seguendo altri ( Rai, Eurosport, Discovery+ e Dazn ) ma quando si è telecronisti nell'anima non importa... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 2 agosto 2021) No, Sky stavolta non ce l'ha fatta ad aggiudicarsi i diritti per le. Tokyo 2020 la stanno seguendo altri ( Rai, Eurosport, Discovery+ e Dazn ) ma quando si è telecronisti nell'anima non importa...

Advertising

Coninews : ?? COME TE NESSUNO MAI ?? Con 9.80 Marcell #Jacobs è CAMPIONE OLIMPICO ?? nei 100 metri delle Olimpiadi di #Tokyo2020… - matteorenzi : E adesso anche Jacobs! Che domenica storica: oro nei 100 metri per la prima volta. Una pagina di storia, lacrime di… - sbonaccini : Il mitico Adinolfi, stamane. Poi arrivati in successione due ori storici con Tamberi e Jacobs. Gli chiediamo di scr… - Giorgiovsb : RT @sportface2016: Titolo discutibile scelto dal quotidiano inglese sul trionfo di #Jacobs #Tokyo2020 - StefaniaMarte16 : RT @enricoruggeri: Ne ho viste tante di #olimpiadi. Non avrei mai immaginato di assistere a una finale dei 100 metri con un italiano in pi… -