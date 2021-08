Maneskin con Iggy Pop su Instagram: in arrivo collaborazione? (Di lunedì 2 agosto 2021) Iggy Pop e i Maneskin insieme. Per ora su Instagram. Ma la cosa fa presagire che sia in arrivo una collaborazione. La band romana, che sta conoscendo un successo internazionale crescente dalla vittoria dell’Eurovision Song Contest, ha pubblicato un video che sembra ritrarre la fine di una videoconferenza con il cantante, attore e produttore discografico statunitense. “Ok ciao eh!”, li saluta Iggy Pop in italiano prima di alzarsi. Loro ringraziano e postano il video con la scritta inequivocabile: “Keep an eye on this. Soon @Iggypopofficial”. Ovvero: “Tieni d’occhio questo. ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 2 agosto 2021)Pop e iinsieme. Per ora su. Ma la cosa fa presagire che sia inuna. La band romana, che sta conoscendo un successo internazionale crescente dalla vittoria dell’Eurovision Song Contest, ha pubblicato un video che sembra ritrarre la fine di una videoconferenza con il cantante, attore e produttore discografico statunitense. “Ok ciao eh!”, li salutaPop in italiano prima di alzarsi. Loro ringraziano e postano il video con la scritta inequivocabile: “Keep an eye on this. Soon @popofficial”. Ovvero: “Tieni d’occhio questo. ...

