Lazio nel mirino dei cyber-criminali, ma quali no vax! L’obiettivo è il riscatto (Di lunedì 2 agosto 2021) È passato un giorno dall’inizio dell’attacco ransomware che nella notte tra sabato e domenica ha paralizzato il sito della Regione Lazio e il portale per la prenotazione dei vaccini. Le autorità ancora faticano a ripristinare i sistemi. I dati sarebbero salvi grazie ai frequenti backup ma il virus, un CryptoLocker, continua a riattivarsi ogni qualvolta si tenta di rimettere online la piattaforma, hanno spiegato fonti investigative a Formiche.net. L’attacco ha avuto ripercussioni sulla popoLazione costringendo le autorità regionali a munirsi di carta e penna per procedere alle registrazioni dei vaccinati. Un’organizzazione transnazionale di ... Leggi su formiche (Di lunedì 2 agosto 2021) È passato un giorno dall’inizio dell’attacco ransomware che nella notte tra sabato e domenica ha paralizzato il sito della Regionee il portale per la prenotazione dei vaccini. Le autorità ancora faticano a ripristinare i sistemi. I dati sarebbero salvi grazie ai frequenti backup ma il virus, un CryptoLocker, continua a riattivarsi ogni qualvolta si tenta di rimettere online la piattaforma, hanno spiegato fonti investigative a Formiche.net. L’attacco ha avuto ripercussioni sulla popone costringendo le autorità regionali a munirsi di carta e penna per procedere alle registrazioni dei vaccinati. Un’organizzazione transnazionale di ...

