Ferrari - Secondo trimestre in crescita, superati i livelli pre-covid (Di lunedì 2 agosto 2021) Il Secondo trimestre del 2021 è stato decisamente positivo per la Ferrari: tutti i principali indicatori commerciali e finanziari risultano in crescita rispetto non solo al pari periodo dell'anno scorso, penalizzato dalla prima ondata della pandemia del coronavirus, ma anche agli stessi tre mesi del 2019. Consegne e ricavi. Nel dettaglio, le consegne hanno raggiunto le 2.685 unita, lo 0,5% in più sul Secondo trimestre del 2019 e il 93,3% in più rispetto allo stesso periodo del 2020, che aveva fortemente risentito delle interruzioni causate dalla pandemia di covid-19, con ...

