Chadia Rodriguez | la rapper indagata con la banda degli scippatori con lo spray al peperoncino | è accusata di rapina in concorso

(Di lunedì 2 agosto 2021) C’è anche latra gli indagati dellacon loal. Il suo nome (all’anagrafeDarnak, ndr) compare infatti nell’avviso di chiusura dell’indagine sulle rapine con lourticante legata ai fatti del 3 giugno 2017 in piazza San Carlo a Torino: secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i 53 indagati avrebbero messo a segno diverse rapine, tutte con lo stesso modus operandi, in concerti e discoteche non solo in Italia ma anche in Europa. In particolare, ...

Advertising

FQMagazineit : Chadia Rodriguez, la rapper indagata con la banda degli scippatori con lo spray al peperoncino: è accusata di rapin… - GossipItalia3 : La rapper Chadia Rodriguez è stata indagata per rapina #gossipitalianews - 24Trends_Italia : 1. Paltrinieri - 50mille+ 2. Giuseppe De Donno - 20mille+ 3. Strage di Bologna - 20mille+ 4. New York Times - 10mil… - RADIOEFFEITALIA : Chadia Rodriguez & Erika Lei - Donne che odiano le donne - emobranco : RT @repubblica: La rapper Chadia Rodriguez indagata con la banda degli scippatori con lo spray -

Ultime Notizie dalla rete : Chadia Rodriguez

Il Fatto Quotidiano

Guai per la trapper. Il suo nome compare infatti nell'avviso di chiusura della maxi indagine sulle rapine con lo spray al peperoncino che hanno fatto da contorno al grande caos del 3 giugno 2017 in ...Guai per, rapper torinese di origini spagnole e marocchine. L'indagine dei pm Paolo Scafi e Giuseppe Drammis la inserisce tra gli accusati di uno dei colpi messi a segno dalla banda dello ...Chadia Rodriguez indagata: la rapper risulta indagata nell'inchiesta dove bande di Torino utilizzavano lo spray per compiere rapine ...La trapper 23enne Chadia Rodriguez, che ha vissuto a lungo a Torino nel quartiere Barriera di Milano, è indagata dalla procura di Torino per avere partecipato a una rapina in strada avvenuta in città ...