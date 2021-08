Caos in Fratelli d’Italia Torino, Forzese verso l’esclusione: “Troppo nostalgico e personalista” (Di lunedì 2 agosto 2021) Tempo di liste per i partiti che si presenteranno alle elezioni di Torino, tra cui Fratelli d’Italia. Movimento in crescita sul nazionale ma preventivato molto meno forte sul territorio torinese. E in cui sembra regnare il Caos. Il tutto mentre la Lega, competitor naturale nel centrodestra, preannuncia liste molto forti nel Comune e nelle Circoscrizioni. Segno di volersi giocare davvero la partita elettorale ed essere pronta a governare la città, trasmettendo fiducia ed affidabilità. Nel mondo FdI invece le varie “correnti” interne starebbero litigando sui nomi e sulle decisioni da prendere. Senza alcun nome “forte”, al ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 2 agosto 2021) Tempo di liste per i partiti che si presenteranno alle elezioni di, tra cui. Movimento in crescita sul nazionale ma preventivato molto meno forte sul territorio torinese. E in cui sembra regnare il. Il tutto mentre la Lega, competitor naturale nel centrodestra, preannuncia liste molto forti nel Comune e nelle Circoscrizioni. Segno di volersi giocare davvero la partita elettorale ed essere pronta a governare la città, trasmettendo fiducia ed affidabilità. Nel mondo FdI invece le varie “correnti” interne starebbero litigando sui nomi e sulle decisioni da prendere. Senza alcun nome “forte”, al ...

