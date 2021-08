Calciomercato 2021 | tutte le trattative Voci su Ronaldo via dalla Juve

(Di lunedì 2 agosto 2021) Cristianopotrebbe salutare l'Italia e lantus . Quando ormailedi mercato sembravano essere state accantonate, ecco che il quotidiano spagnolo As lancia la bomba: Cristiano vorrebbe andare via . E le possibili destinazioni sono solamente due: Paris Saint - Germain e Real Madrid . I bianconeri, dal canto loro, non si ...

DiMarzio : #Calciomercato, il @SassuoloUS aspetta una nuova offerta dalla @juventusfc per #Locatelli. C'è distanza tra le part… - DiMarzio : #Calciomercato | Gli occhi delle straniere sui serbi della #SerieA: il #Siviglia pensa a #Maksimovic e #Milenkovic,… - DiMarzio : #Calciomercato, #Xhaka sempre più vicino al rinnovo con l’@Arsenal. #Arteta conferma: 'Resterà' - menendezES9 : RT @DiMarzio: #Calciomercato | La @juventusfc apre al prestito di #Demiral all'@Atalanta_BC: i dettagli - SkySport : Messi-Barcellona, #Laporta: 'Leo vuole il rinnovo, ma la Liga sia più flessibile' #SkyCalciomercato #Messi… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato 2021

Cristiano Ronaldo potrebbe salutare l'Italia e la Juventus . Quando ormai tutte le voci di mercato sembravano essere state accantonate, ecco che il quotidiano spagnolo As lancia la bomba: Cristiano ...'Per Griezmann c'è interesse, ma senza l'offerta giusta...' E a proposito di, per il Barcellona c'è da definire anche il futuro di Antoine Griezmann . L'attaccante francese, che ha un ...Asse caldo quello tra Roma e Olanda col dg Tiago Pinto che continua a monitorare un profilo ai margini del progetto PSV ...Meriò Demiral è a un passo dal vestire la maglia dell'Atalanta: il difensore della Juventus potrebbe lasciare i bianconeri con la formula del prestito come riprovato da Sky Sport in questi minuti.