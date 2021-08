Attacco hacker alla Regione Lazio, si indaga su una richiesta di riscatto (Di lunedì 2 agosto 2021) AGI - La Polizia Postale consegnerà nelle prossime ore in procura una prima informativa sull'Attacco hacker subito dalla Regione Lazio. Stando a quanto appreso dall'AGI, gli autori dell'Attacco, forse un'organizzazione internazionale, hanno avanzato la scorsa notte una richiesta di riscatto in bitcoin. Sono in corso verifiche da parte degli investigatori della Postale. Intanto, l'assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato, rassicura: "La campagna di ... Leggi su agi (Di lunedì 2 agosto 2021) AGI - La Polizia Postale consegnerà nelle prossime ore in procura una prima informativa sull'subito d. Stando a quanto appreso dall'AGI, gli autori dell', forse un'organizzazione internazionale, hanno avanzato la scorsa notte unadiin bitcoin. Sono in corso verifiche da parte degli investigatori della Postale. Intanto, l'assessoreSanità e Integrazione Sociosanitaria della, Alessio D'Amato, rassicura: "La campagna di ...

Agenzia_Ansa : 'È in corso un potente attacco hacker al ced regionale. I sistemi sono tutti disattivati compresi tutti quelli del… - RegioneLazio : È in corso un attacco hacker al ced regionale. Sono in corso tutte le operazioni di difesa e di verifica per evitar… - lastknight : Per l'attacco #hacker la regione #lazio parla di 'potente attacco hacker' e 'tutto il CED coinvolto'. Considerato… - paolaalighieri : RT @MediasetTgcom24: Vaccini Lazio, attacco hacker dall'estero ai sistemi informatici della Regione: fermo il sistema di prenotazioni #hac… - ManuCavazzini : RT @lefrasidiosho: Attacco #hacker alla Regione Lazio -