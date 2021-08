100 gradini per il paradiso | la spiaggia in Sicilia da visitare almeno una volta nella vita

(Di lunedì 2 agosto 2021) Chi ha intenzione dilaè consapevole di poter fare il pieno di storia, buon cibo e mare incredibilmente pulito da est a ovest, da nord a sud: oggi scopriamo insieme la ‘dei 100’. Nel comune di Santa Flavia (Palermo), vicino Sant’Elia e Mongerbino, sul promontorio a destra del golfo naturale che si chiude con Zafferano, troviamo questo arenile dal nome molto suggestivo: per arrivarci, infatti, si devono scendere ben 113ma lo spettacolo unaraggiunto il mare vale la fatica del ritorno! LEGGI ANCHE: — Non farti ingannare dal mare ...

Advertising

FINOfficial_ : ???????? ???? ????????????????!!!! Nicoló Martinenghi conquista un BRONZO storico nei 100 rana in 58”33 21 anni dopo Sydney 2000… - VesceraVincenzo : RT @CucchiRiccardo: Nel segno di #Bolt. La Jamaica sui tre gradini del podio olimpico dei 100 m femminili. Fantastiche ragazze. #athletics… - RosPalumbo71 : RT @CucchiRiccardo: Nel segno di #Bolt. La Jamaica sui tre gradini del podio olimpico dei 100 m femminili. Fantastiche ragazze. #athletics… - romi_andrio : RT @CucchiRiccardo: Nel segno di #Bolt. La Jamaica sui tre gradini del podio olimpico dei 100 m femminili. Fantastiche ragazze. #athletics… - the_mindflayer : RT @CucchiRiccardo: Nel segno di #Bolt. La Jamaica sui tre gradini del podio olimpico dei 100 m femminili. Fantastiche ragazze. #athletics… -

Ultime Notizie dalla rete : 100 gradini

Funweek

... fiaccola olimpica alla mano, dopo aver percorso 350 metri e salito 92, permise a tutto il ... sempre da record mondiale, di 3'35″6; il terzo è la vittoria del tedesco Armin Hary nei...In palio l'oro olimpico e altri duesul podio degli uomini volanti. Il secondo lampo è quello relativo a semifinale e finale deimetri uomini: Marcell Jacobs e Filippo Tortu si ...La Sicilia offre numerose spiaggette paradisiache, oggi scopriamo perché la spiaggia dei 100 gradini va visitata per forza ...In un’Olimpiade positiva, ma in cui fino a questo momento scarseggiavano gli ori, il metallo più prezioso arriva in modo totalmente inaspettato nella disciplina regina della manifestazione: ...