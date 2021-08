Withu | Matteo Negri il quarto acquisto dopo Savoldelli | Dell’Agnello e Ihedioha

Advertising

meltinpoz : RT @basketinside360: UFFICIALE - La WithU Bergamo annuncia Matteo Negri - - basketinside360 : UFFICIALE - La WithU Bergamo annuncia Matteo Negri - -

Ultime Notizie dalla rete : Withu Matteo

L'Eco di Bergamo

'Le maglie rappresentano il proseguimento di un rapporto sempre più stretto trae la squadra dell'AC Monza' ha commentatoBallarin, Presidente di, marchio del gruppo Europe Energy ..." Voglio ringraziare tutto lo staff che ha lavorato con grande impegno per mettere in piedi, in poco tempo, questa seconda edizione di Riders meet Rally - conclude il presidente di...Non si ferma la WithU Bergamo, che sta completando il proprio puzzle in vista dell’inizio della prossima stagione: sotto le Mura c’è la firma di Matteo Negri, ala ...Non si ferma la WithU Bergamo, che sta completando il proprio puzzle in vista dell’inizio della prossima stagione: sotto le Mura c’è la firma di Matteo Negri, ala classe 1991. Cresciuto nel settore gi ...