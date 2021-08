VIDEO – Con il mare, inquinata anche l’aria (Di domenica 1 agosto 2021) Salerno – Sono settimane difficili per Salerno, il suo mare e le attività ad esso collegate. Numerose testimonianze, in queste ore, dimostrano quantità, densità e ‘colorazione’ dell’inquinamento superficiale delle acque. Le stesse che lambiscono la costa e le spiagge – in particolare – di città e tratto iniziale della costa d’Amalfi. Si tratta, purtroppo, di una solo lato di una medaglia che ha invece più sfaccettature. Alle 14 circa di sabato 31 luglio, nel porto, una nave ro-ro attraccato alla banchina destinata alle ‘autostrade del mare’ ha ‘riscaldato’ i motori. La nube di scarico ha dell’inquietante (VIDEO). Gli sfortunati abitanti ... Leggi su ladenuncia (Di domenica 1 agosto 2021) Salerno – Sono settimane difficili per Salerno, il suoe le attività ad esso collegate. Numerose testimonianze, in queste ore, dimostrano quantità, densità e ‘colorazione’ dell’inquinamento superficiale delle acque. Le stesse che lambiscono la costa e le spiagge – in particolare – di città e tratto iniziale della costa d’Amalfi. Si tratta, purtroppo, di una solo lato di una medaglia che ha invece più sfaccettature. Alle 14 circa di sabato 31 luglio, nel porto, una nave ro-ro attraccato alla banchina destinata alle ‘autostrade del’ ha ‘riscaldato’ i motori. La nube di scarico ha dell’inquietante (). Gli sfortunati abitanti ...

