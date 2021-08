Traffico Roma del 01-08-2021 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 1 agosto 2021) LuceverdePrati dalla redazione traffica nel complesso sempre regolare sulle Grande Raccordo Anulare sul tratto Urbano della A24-teramo la polizia locale segnale in città con incidente in centro in piazza dell’emporio con possibili rallentamenti nelle due direzioni altro incidente in viale della Bella Villa all’altezza di via del Grano è un ultimo incidente segnalato in via Tuscolana altezza di Vicolo di Porta Furba da domani in via Marmorata servizio bus modificato dalle 21 fino alle 4 del 13 agosto nella fascia oraria 21/4 è sempre da domani in via della Casetta Mattei all’intersezione con via dei Carafa senso unico alternato per lavori fino ...