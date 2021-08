Temptation Island | chi è il tentatore Davide Basolo?

(Di domenica 1 agosto 2021)è uno dei tentatori più amato dell’edizione 2021 di. Scopriamo chi è ilche ha stregato Jessica Mascheroni, e quali esperienze ha avuto prima del programma.è nato a La Spezia, in Liguria, il 28 settembre 1993, è dunque quasi ventottenne. Nel suo percorso di formazione vediamo che ha studiato presso la EBS, la European Bartender School, in seguito ha lavorato Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

trash_italiano : Stanno circolando sui social vecchi post pubblicati da Jessica (attualmente protagonista di Temptation Island) ?? - trash_italiano : Valentina Vignali trova nei suoi DM di Instagram messaggi ricevuti da Stefano (compagno di Manuela a Temptation Isl… - zazoomblog : Temptation Island la romantica dedica di Alessandro Autera a Carlotta - #Temptation #Island #romantica #dedica - AndreSuspension : Pensa diventare 'famosi' per temptation island, rido - infoitcultura : Temptation Island, Stefano attacca: “È stata una vendetta personale” -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

RIETI Poggio Mirteto, inaugurata la prima panchina arcobaleno TELEVISIONE Perfetti sconosciuti, il film più richiesto per remake TELEVISIONE, la storia d'amore tra Manuela e Luciano:...TELEVISIONE Perfetti sconosciuti, il film più richiesto per remake TELEVISIONE, la storia d'amore tra Manuela e Luciano:... TELEVISIONE X Factor cancellato dopo 17 anni in Gran ...Temptation Island, volano stracci tra due ex fidanzati: entrambi hanno cominciato nuove stora e lui non ci sta. "Ma quale favola..." ...Le voci sui probabili concorrenti della sesta edizione del GF Vip, giorno dopo giorno, continuano a rincorrersi. Il reality show di Alfonso Signorini tornerà nuovamente in onda a partire dal 13 settem ...