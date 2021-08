Riqualificazione di piazza Tommaseo: da lunedì via al cantiere (Di domenica 1 agosto 2021) Prenderà il via lunedì 2 agosto il cantiere per la Riqualificazione di piazza Tommaseo, ultima delle piazze del centro di Montebelluna ad essere interessata dall'operazione di restyling avviata ... Leggi su trevisotoday (Di domenica 1 agosto 2021) Prenderà il via2 agosto ilper ladi, ultima delle piazze del centro di Montebelluna ad essere interessata dall'operazione di restyling avviata ...

Ultime Notizie dalla rete : Riqualificazione piazza Archi, inaugurata la Sala Polivalente intitolata a Ivana Lannutti Uno relativo all'aspetto della riqualificazione, che ci ha portato a concedere alla collettività ... dopo la sala in piazza ad Archi, dove poter svolgere attività culturali e sociali. Per questo l'...

Riqualificazione di piazza Tommaseo: da lunedì via al cantiere Prenderà il via lunedì 2 agosto il cantiere per la riqualificazione di Piazza Tommaseo, ultima delle piazze del centro di Montebelluna ad essere interessata dall'operazione di restyling avviata qualche anno fa dall'amministrazione comunale attuale. I ...

Lavori viale San Giuseppe e piazza Fabbri Riprendono i lavori di riqualificazione della rete viaria in viale San Giuseppe e piazza Fabbri. Approvato dalla Giunta comunale il progetto per il secondo lotto.

