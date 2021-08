MXGP del Belgio | Pole position a Tim Gajser

(Di domenica 1 agosto 2021) Non solo Jeffrey Herlings (KTM) è tornato ma il tentativo ti provare ad essere in pista oggi si è quasi trasformato indurante la sessione di prove cronometrate della. Sulla pista ...

Meno brillantisolito i piloti italiani, con Antonio Cairoli (KTM) undicesimo, Alberto Forato (... I tempi delle prove cronometrate dellaa Lommel In MX2 pole a Kay De Wolf In MX2 è il ...Ricordiamo inoltre che per rimanere aggiornati su quanto sta accadendo su tracciato delle fiandre ci si potrà pure collegare al sito ufficialeMondiale Motocross www..com, dove sarà ...Jeffrey Herlings ha conquistato gara 1 a Lommel a due settimane dall'infortunio alla spalla: un'impresa stratosferica. Tony Cairoli à terzo ...Il Campione del Mondo in carica mette sotto pressione il rientrante Herlings, in MX2 pole al giovanissimo Kay De Wolf, sesto Guadagnini ...