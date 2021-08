Marco | 21 anni | travolto e ucciso in vacanza Il guidatore positivo all’alcool test

(Di domenica 1 agosto 2021) Tragedia a Gallipoli. Un ragazzo di 21è morto e un altro è rimasto ferito. A perdere la vita Matteo Cassola. La tragedia intorno alle 4 di questa notte. Matteo e il suo amico sono stati investiti in bicicletta mentre stavano tornando da una serata alla Baia Verde, un locale fuori dal centro abitato di Gallipoli. Alla guida dell’auto, una Suzuki, un 41enne del posto che all’alcolè risultatooltre i limiti di tasso alcolico. L’amico di Matteo, S.G., ha riportato lesioni lievi: medicato in ospedale, se la caverà con venti giorni di prognosi. Il conducente dell’auto è indagato per omicidio stradale. Dovrà rispondere ...

